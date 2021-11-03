Бухгалтеры массово путаются в формах на ковидную субсидию

При оформлении выплаты гранта в размере МРОТ из-за нерабочих дней многие бухгалтеры начинают заполнять заявление на субсидию в карантин. А надо — субсидию в нерабочие дни. Это разные формы.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Заполняю заявление на субсидию, ИП с работниками, в СБИСе нужно указать число работников на июнь месяц, себя тоже плюсовать или налоговая сам перечислит всего с работниками 1 предприниматель».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«На нерабочие дни заполняется заявление по форме КНД 1150127. Там вообще нет поля для количества работников. Вы, скорее всего, смотрите не ту форму.

Количество работников получателя субсидий на нерабочие дни за июнь 2021 г. определяется налоговым органом на основании количества работников за июнь 2021 г., указанных в налоговой отчетности, представленной получателем субсидии за полугодие 2021 г. в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по форме „Расчет по страховым взносам“ (раздел 3).

Т.е. налоговая сама посчитает количество работников по отчетности.

Есть еще субсидия на карантин, но его еще нигде нет».

Сервис по субсидии за нерабочие дни — здесь.