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💻 Монитор компьютера подлежит прослеживаемости, а моноблок – не подлежит

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Если монитор включается в состав набора, например, автоматизированного рабочего места (АРМ), то прослеживаемость монитора не прекращается.

Ведь в данном случае не происходит переработки товара, изменения его первоначальных физических характеристик, товар не становится неотъемлемой частью другого имущества.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021.

Потом при реализации АРМ надо будет выставить электронный счет-фактуру, потому что в состав товара входит монитор, а он подлежит прослеживаемости.

В счете-фактуре надо указать реквизиты прослеживаемости по каждому товару, включенному в набор, в подстроках к строке с набором.

Таким образом в счете-фактуре по одному товару заполняется одна строка, и к ней еще множество подстрок, если этот товар — комплект.

Ранее аналогичное разъяснение ФНС давала в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.

А вот моноблоки не подлежат прослеживаемости.

У этой товарной группы код ТН ВЭД ЕАЭС — 8471.

А этот код не поименован в перечне товаров, подлежащих прослеживаемости.

Таким образом, моноблоки прослеживаемости не подлежат, сообщает ФНС.

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