Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Купили прослеживаемый товар? Обязательно проверьте, есть ли там РНПТ и правильный ли он

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Прослеживаемость товаров
Версия для печати

При приобретении прослеживаемых товаров покупатель обязан удостовериться в наличии и правильности РНПТ, указанного в счете-фактуре. Как это сделать, пояснила ФНС в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.

Для этого воспользуйтесь специальным сервисом ФНС «Проверка регистрационного номера партии товара».

Этот сервис позволяет определить достоверность и правильность РНПТ, указанного продавцом в счете-фактуре или УПД.

1

А если вдруг поставщик вообще не указал в счете-фактуре РНПТ?

В этом случае продавцом должен быть составлен исправленный счет-фактура.

Кроме того, без РНПТ сдать отчет о прослеживаемости не получится. Эта строка (10) обязательна к заполнению.

При отсутствии в полученном от поставщика счете-фактуре РНПТ покупателю следует обратиться к поставщику с целью оформления исправленного счета-фактуры и указания в нем корректного РНПТ.

Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября. 

Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить