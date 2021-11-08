Купили прослеживаемый товар? Обязательно проверьте, есть ли там РНПТ и правильный ли он

При приобретении прослеживаемых товаров покупатель обязан удостовериться в наличии и правильности РНПТ, указанного в счете-фактуре. Как это сделать, пояснила ФНС в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.

Для этого воспользуйтесь специальным сервисом ФНС «Проверка регистрационного номера партии товара».

Этот сервис позволяет определить достоверность и правильность РНПТ, указанного продавцом в счете-фактуре или УПД.

А если вдруг поставщик вообще не указал в счете-фактуре РНПТ?

В этом случае продавцом должен быть составлен исправленный счет-фактура.

Кроме того, без РНПТ сдать отчет о прослеживаемости не получится. Эта строка (10) обязательна к заполнению.

При отсутствии в полученном от поставщика счете-фактуре РНПТ покупателю следует обратиться к поставщику с целью оформления исправленного счета-фактуры и указания в нем корректного РНПТ.