При получении прослеживаемых товаров от физлиц в уведомлении об остатках надо ставить признак «1»

Перед тем, как совершать операции с прослеживаемыми товарами, полученными от физлиц, надо сдать в ИФНС уведомление об остатках.
Как его заполнить — разъяснила ФНС в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.
Бланк уведомления утвержден приказом ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.
В строке 4 этого бланка указывается признак уведомления.
Это поле может быть пустым или иметь значение «1» или «2».
В ситуации, когда товар поступил от физлица, надо ставить признак «1».
Кстати, если вы допустили ошибку в уведомлении об остатках, надо внести в него необходимые изменения и сдать корректировочное уведомление.
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