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При получении прослеживаемых товаров от физлиц в уведомлении об остатках надо ставить признак «1»

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Перед тем, как совершать операции с прослеживаемыми товарами, полученными от физлиц, надо сдать в ИФНС уведомление об остатках.

Как его заполнить — разъяснила ФНС в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.

Бланк уведомления утвержден приказом ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.

В строке 4 этого бланка указывается признак уведомления.

Это поле может быть пустым или иметь значение «1» или «2».

В ситуации, когда товар поступил от физлица, надо ставить признак «1».

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Кстати, если вы допустили ошибку в уведомлении об остатках, надо внести в него необходимые изменения и сдать корректировочное уведомление.

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