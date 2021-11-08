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📃 ПФР официально объявил о переносе сроков сдачи СЗВ-ТД из-за нерабочих дней

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Если вы приняли сотрудника на работу 29 октября, то сдать СЗВ-ТД о приеме можно 8 ноября, сообщает ПФР.

В случаях приема на работу и увольнения СЗВ-ТД надо сдавать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

Так как с 30 октября по 7 ноября президентом введены нерабочие дни, срок сдачи СЗВ-ТД сдвигается.

Об этом сообщает ПФР в письме № В-67748-19/78503-21 от 02.11.2021.

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