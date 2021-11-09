Если в компании уволили гендира и приняли нового, то бухгалтеру надо сдать СЗВ-ТД. Оповещать фонды не надо. А вот кадровику придется изменить договоры с работниками и записи в трудовых.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«У юридического лица сменился собственник, наименование, генеральный директор. Все изменения проведены за 1 раз. Какие отчеты и в какой срок необходимо сдать?».
Разобраться с вопросом помогла эксперт «Клерка» Надежда Камышева:
«Налоговая отчетность сдается в обычные сроки. Только СЗВ-ТД надо сдать на принятых/уволенных. Можно попробовать отправить на бумаге, если компания имеет право сдавать в бумажном виде. Отказать не имеют права».
Как сказала Надежда Камышева, оповещать ПФР и ФСС не надо. Это сделает налоговая сама.
Но об изменениях надо сообщить работникам:
«Вам надо уведомить работников об изменении наименования организации и внести изменения в бумажные трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности. В СЗВ-ТД есть признак „Переименование“, который и надо использовать.
Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам. Примерно с таким текстом:
В связи с изменением наименования работодателя на основании решения общего собрания участников _____________ считать, что работник работает в организации __________________ с _________ г.».
Кроме этого компании надо разослать уведомления в банк и контрагентам о смене наименования и гендира.
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