Если в компании уволили гендира и приняли нового, то бухгалтеру надо сдать СЗВ-ТД. Оповещать фонды не надо. А вот кадровику придется изменить договоры с работниками и записи в трудовых.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«У юридического лица сменился собственник, наименование, генеральный директор. Все изменения проведены за 1 раз. Какие отчеты и в какой срок необходимо сдать?».

Разобраться с вопросом помогла эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«Налоговая отчетность сдается в обычные сроки. Только СЗВ-ТД надо сдать на принятых/уволенных. Можно попробовать отправить на бумаге, если компания имеет право сдавать в бумажном виде. Отказать не имеют права».

Как сказала Надежда Камышева, оповещать ПФР и ФСС не надо. Это сделает налоговая сама.

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Но об изменениях надо сообщить работникам:

«Вам надо уведомить работников об изменении наименования организации и внести изменения в бумажные трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности. В СЗВ-ТД есть признак „Переименование“, который и надо использовать.

Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам. Примерно с таким текстом: В связи с изменением наименования работодателя на основании решения общего собрания участников _____________ считать, что работник работает в организации __________________ с _________ г.».

Кроме этого компании надо разослать уведомления в банк и контрагентам о смене наименования и гендира.