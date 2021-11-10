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📳 До 30 ноября компании должны зарегистрировать сим-карты

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 декабря 2021 года операторы связи прекратят оказание услуг связи по номерам абонентов — юридических лиц и ИП, которые не зарегистрированы в ЕСИА.

Об этом предупреждает Минцифры в письме № П24-2-070-49831 от 02.11.2021.

До 30 ноября 2021 года эти абоненты обязаны зарегистрировать сим-карты на Госулугах.

Минцифры поясняет, что нужно сделать.

1. Предоставить оператору связи сведения о пользователях корпоративных номеров (ФИО, данные паспорта)

2. Уведомить сотрудников о необходимости подтверждения данных о корпоративном номере на портале госуслуг.

3. Получить от оператора связи подтверждение, что данные о пользователях подтверждены и корпоративные сим-карты зарегистрированы.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

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