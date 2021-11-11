8-часовой рабочий день пропишут в ТК. Сейчас такой нормы там нет

Все знают, что нормальная продолжительность рабочего дня — это 8 часов. Но в Трудовом кодексе этой нормы нет. Ее туда впишут.
Опубликован проект поправок в ТК.
Изменится статья 91 ТК, которая регламентирует нормальную продолжительность рабочего времени.
Там сказано, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. А сколько часов в день?
8-часовой рабочий день прописан в другом документе, который был принят еще на заре советской власти.
Декрет СНК РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» будет признан утратившим силу.
Ежедневный 8-часовой труд в качестве нормы будет прописан в статье 91 ТК.
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.