8-часовой рабочий день пропишут в ТК. Сейчас такой нормы там нет

Все знают, что нормальная продолжительность рабочего дня — это 8 часов. Но в Трудовом кодексе этой нормы нет. Ее туда впишут.

Опубликован проект поправок в ТК.

Изменится статья 91 ТК, которая регламентирует нормальную продолжительность рабочего времени.

Там сказано, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. А сколько часов в день?

8-часовой рабочий день прописан в другом документе, который был принят еще на заре советской власти.

Декрет СНК РСФСР от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне» будет признан утратившим силу.

Ежедневный 8-часовой труд в качестве нормы будет прописан в статье 91 ТК.