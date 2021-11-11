Люди будут получать свидетельство об ИНН через Госуслуги

Подать заявление в налоговую инспекцию о постановке на учет по форме № 2-2-Учет люди смогут через портал госуслуг.

В Думу внесен правительственный законопроект с поправками в статью 84 НК.

При подаче заявления таким способом надо будет подписать его электронной подписью:

усиленной квалифицированной;

усиленной неквалифицированной, сертификат ключа которой создан на портале.

Также через Госуслуги можно будет получить свидетельство об ИНН.