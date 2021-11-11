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Люди будут получать свидетельство об ИНН через Госуслуги

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Подать заявление в налоговую инспекцию о постановке на учет по форме № 2-2-Учет люди смогут через портал госуслуг.

В Думу внесен правительственный законопроект с поправками в статью 84 НК.

При подаче заявления таким способом надо будет подписать его электронной подписью:

  • усиленной квалифицированной;
  • усиленной неквалифицированной, сертификат ключа которой создан на портале.

Также через Госуслуги можно будет получить свидетельство об ИНН.

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