Фирма-покупатель учитывает скидку от поставщика в составе доходов

Ретроспективная скидка без изменения цены товара включается во внереализационные расходы. Если меняется цена — дохода не будет, просто товар будет дешевле.
Разъяснения по этой теме дает Минфин в письме от 08.10.2021 № 03-03-06/1/81707.
Премия (скидка) покупателю при выполнении определенных условий договора (в частности, объема покупок), не связанных с изменением цены товара — это внереализационный доход (п. 8 ст. 250 НК).
Датой получения дохода в виде безвозмездно полученного имущества признается дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества.
Если скидка дается путем снижения цены товара, она не учитывается покупателем в составе доходов. В этом случае приобретенный товар учитывается покупателем по цене с учетом предоставленной скидки.
Прямо сейчас заберите у «Клерка» 4 000 рублей при подписке на «Клерк.Премиум» до 12 ноября.
Подробности и условия самой обсуждаемой акции «Клерка» здесь.