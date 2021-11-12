📃💉 Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60+

Полный список регионов, где на данный момент введена обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и хронических больных. Список будет обновляться каждый день.

Регионы, в которых введена обязательная вакцинация, помечены знаком 💉. Кому еще надо обязательно привиться, уточняйте в региональных нормативных актах.

Алтайский край Амурская область 💉 Архангельская область Астраханская область Белгородская область 💉 Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Еврейская автономная область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область 💉 Кабардино-Балкарская Республика Калининградская область Калужская область 💉 Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская область Кировская область Костромская область Краснодарский край 💉 Красноярский край Крым Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Москва Московская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край 💉 Приморский край Псковская область Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан 💉 Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха (Якутия) Республика Северная Осетия — Алания Республика Татарстан 💉 Республика Тыва Республика Хакасия Ростовская область Рязанская область Самарская область Санкт-Петербург 💉 Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Севастополь Смоленская область Ставропольский край 💉 Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Хабаровский край Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 💉 Челябинская область Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ 💉 Ярославская область