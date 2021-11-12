📃💉 Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией 60+

Полный список регионов, где на данный момент введена обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и хронических больных. Список будет обновляться каждый день.
Регионы, в которых введена обязательная вакцинация, помечены знаком 💉. Кому еще надо обязательно привиться, уточняйте в региональных нормативных актах.
- Алтайский край
- Амурская область 💉
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область 💉
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область 💉
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область 💉
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край 💉
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край 💉
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан 💉
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан 💉
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург 💉
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Ставропольский край 💉
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 💉
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ 💉
- Ярославская область
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