Алкоголь без QR-кода не продадут?

Запретить продавать алкоголь, если покупатель не предъявит QR-код, планируют власти Свердловской области.

В регионе с 30 октября без QR-кода не пустят в заведения культуры и спорта, общепита, ТЦ, салоны красоты, фитнес-клубы и санатории.

Вице-губернатор Павел Креков также заявил, что этот список могут расширить. Кроме того, он рекомендовал ввести коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий.

«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», — сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Цитата по «РИА Новости».