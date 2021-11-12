Документы о регистрации ООО в электронном виде? Через год они превратятся в тыкву

Электронные документы о регистрации компании станут неактуальны через год, столько живет ЭЦП, которой их подпишут налоговики. Выход — сразу перевести эти доки в бумажный вид у нотариуса.

Ситуацией поделились читатели «Клерка».

«Компания зарегистрировалась через интернет на сайте ФНС. При регистрации отметила — получение документов только в электронном виде. Это было в 2020 году.

Сейчас надо оформить лицензии. То есть нужно заверить у нотариуса документы о регистрации ООО. В заверении нотариус отказал, так как те документы, которые пришли в электронном виде, были заверены подписью ФНС, срок действия которой истек в апреле 2021 года».

Выходит, что нет документов на бумаге. А те, что пришли в электронном виде — неактуальны.

Вопрос: получается, если не получить документы на бумаге, то через год (именно этот срок действует ЭЦП) все полученные при регистрации документы будут недействительными. То есть, уже ни открыть расчетный счет, ни получить лицензии не получится».

Прокомментировала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«На практике документы о регистрации компании даже с истекшей электронной подписью в государственных органах должны принять. Но нотариус будет смотреть, действует ЭЦП или нет, которой их подписали, даже если это ЭЦП налоговой.

Для того, чтобы этой ситуации избежать, сразу после регистрации стоит запросить у нотариуса перевести электронные документы в бумажный вид с отметкой об их равнозначности. У них срока давности нет.

Если же ситуация уже случилась — проще запросить в территориальной инспекции дубликаты документов. Их выдадут через два рабочих дня (если срочно, госпошлина 400 руб.), или через пять рабочих дней (госпошлина 200 руб.)».