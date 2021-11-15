Что будет с налогом по УСН, если заплатить взносы после закрытия ИП

ИП может уменьшить налог при УСН только на уплаченные страховые взносы в период ведения деятельности. Если взносы уплачены после прекращения — нельзя, считает Минфин.
Можно ли в декларации уменьшить сумму налога на уплаченные взносы в этом случае?
Минфин в письме от 27.10.2021 ответил, что ИП может уменьшить налог при УСН на сумму фиксированных взносов, которые были уплачены в период предпринимательской деятельности.
Уменьшить налог на взносы, уплаченные после прекращения деятельности, не получится.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.