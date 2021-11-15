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Что будет с налогом по УСН, если заплатить взносы после закрытия ИП

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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ИП может уменьшить налог при УСН только на уплаченные страховые взносы в период ведения деятельности. Если взносы уплачены после прекращения — нельзя, считает Минфин.

Суть вопроса: ИП на УСН прекратил деятельность. В течение 15 дней после прекращения деятельности — уплатил фиксированные взносы за себя. Авансовые платежи по взносам не перечислялись.

Можно ли в декларации уменьшить сумму налога на уплаченные взносы в этом случае?

Минфин в письме от 27.10.2021 ответил, что ИП может уменьшить налог при УСН на сумму фиксированных взносов, которые были уплачены в период предпринимательской деятельности.

Уменьшить налог на взносы, уплаченные после прекращения деятельности, не получится.

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