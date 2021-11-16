Зачем бухгалтерам повышение квалификации

Бухгалтеры стали не просто многорукими Шивами, а еще и вечными студентами. А как по-другому, если только Налоговый кодекс меняется пару десятков раз за год? Вот и приходится постоянно учиться, чтобы защитить компанию от доначислений, а себя от уголовки.

Кому-то достаточно видосиков в ютубе, а кому-то важно получить официальный документ, который подтверждает новые навыки. Ну, и дает надежду на повышение зарплаты.

Расскажите про свое отношение к повышению квалификации для бухгалтеров.