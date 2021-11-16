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Для привитых отменили самоизоляцию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Люди, сделавшие прививку от ковида, на полгода будут освобождены от самоизоляции. Речь идет о случаях контакта с заболевшим, после которого сейчас отправляют на карантин (самоизоляцию).

Если у привитого контактника нет симптомов болезни, ему не придется сидеть дома 2 недели.

Такое же правило действует для переболевших.

Сегодня на официальном портале опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ с поправками в санитарно-эпидемиологические правила.

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