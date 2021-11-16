Для привитых отменили самоизоляцию

Люди, сделавшие прививку от ковида, на полгода будут освобождены от самоизоляции. Речь идет о случаях контакта с заболевшим, после которого сейчас отправляют на карантин (самоизоляцию).

Если у привитого контактника нет симптомов болезни, ему не придется сидеть дома 2 недели.

Такое же правило действует для переболевших.

Сегодня на официальном портале опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ с поправками в санитарно-эпидемиологические правила.