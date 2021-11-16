Для привитых отменили самоизоляцию

Люди, сделавшие прививку от ковида, на полгода будут освобождены от самоизоляции. Речь идет о случаях контакта с заболевшим, после которого сейчас отправляют на карантин (самоизоляцию).
Если у привитого контактника нет симптомов болезни, ему не придется сидеть дома 2 недели.
Такое же правило действует для переболевших.
Сегодня на официальном портале опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ с поправками в санитарно-эпидемиологические правила.
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