⛄ С 2022 года будет единый список районов Крайнего Севера

Власти утвердили единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий жителям.

Все территории, которые раньше считались северными, в новом перечне остались. Он начнет действовать с 2022 года.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы следующих регионов:

Республика Алтай;

Республика Бурятия;

Республика Карелия;

Республика Коми;

Республика Тыва;

Забайкальский край;

Красноярский край;

Хабаровский край;

Пермский край;

Приморский край;

Амурская область;

Архангельская область;

Иркутская область;

Сахалинская область;

Томская область;

Тюменская область;

Ханты-Мансийский АО — Югра.

Также в перечень вошли все территории следующих регионов:

Республика Саха (Якутия);

Магаданская область;

Мурманская область;

Ненецкий АО;

Чукотский АО;

Ямало-Ненецкий АО;

Камчатский край.

Постановление правительства с перечнем пока не опубликовано.

Как только его опубликуют, мы разместим подробный перечень. Следите за нашими новостями.