⛄ С 2022 года будет единый список районов Крайнего Севера

Власти утвердили единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий жителям.
Все территории, которые раньше считались северными, в новом перечне остались. Он начнет действовать с 2022 года.
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы следующих регионов:
- Республика Алтай;
- Республика Бурятия;
- Республика Карелия;
- Республика Коми;
- Республика Тыва;
- Забайкальский край;
- Красноярский край;
- Хабаровский край;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Амурская область;
- Архангельская область;
- Иркутская область;
- Сахалинская область;
- Томская область;
- Тюменская область;
- Ханты-Мансийский АО — Югра.
Также в перечень вошли все территории следующих регионов:
- Республика Саха (Якутия);
- Магаданская область;
- Мурманская область;
- Ненецкий АО;
- Чукотский АО;
- Ямало-Ненецкий АО;
- Камчатский край.
Постановление правительства с перечнем пока не опубликовано.
Как только его опубликуют, мы разместим подробный перечень. Следите за нашими новостями.
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