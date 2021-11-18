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📌 Полный список районов Крайнего Севера: таблица

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Теперь вместо многочисленных нормативных актов о северных территориях будет применяться единый перечень.

Он утвержден постановлением Правительства № 1946 от 16.11.2021.

Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей

Республика Карелия

Костомукшский городской округ;

муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский

Республика Коми

городские округа: Воркута, Инта, Усинск;

муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора

Республика Саха (Якутия)

вся республика

 

Республика Тыва

муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский;

сельское поселение сумон Шынаанский Тере-Хольского района

Камчатский край

весь край

Красноярский край

городской округ Норильск;

муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский

Хабаровский край

муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский

Архангельская область

городской округ Северодвинск;

муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский

Иркутская область

 

Катангский муниципальный район

Магаданская область

вся область

Мурманская область

вся область

Сахалинская область

городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, СевероКурильский, Южно-Курильский

Ненецкий автономный округ

весь округ

Чукотский автономный округ

весь округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

весь округ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

муниципальные районы: Белоярский, Березовский

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Республика Алтай

 

муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский

Республика Бурятия

городской округ город Северобайкальск;

муниципальные районы: Баунтовский эвенкийский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский

Республика Карелия

Петрозаводский городской округ;

муниципальные районы: Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский

Республика Коми

городские округа: Сыктывкар, Ухта, Вуктыл;

муниципальные районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, УстьКуломский

Республика Тыва

города: Кызыл, Ак-Довурак;

муниципальные районы: БайТайгинский, Барун-Хемчикский, ДзунХемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, СутХольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, УлугХемский, Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением Шынаанского сумона)

Забайкальский край

муниципальные районы: ТунгироОлѐкминский, Тунгокоченский; Каларский муниципальный округ

Красноярский край

городские округа: Енисейск, Лесосибирск;

муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский

Пермский край

муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский

Приморский край

Дальнегорский городской округ;

муниципальные районы: Кавалеровский, Ольгинский; Востокское городское

Хабаровский край

городской округ город Комсомольск-на-Амуре;

муниципальные районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский;

городские поселения: город Амурск, Эльбанское;

сельские поселения: Вознесенское, Падалинское, Село Ачан, Село Джуен, Село Омми Амурского муниципального района

Амурская область

городские округа: Зея, Тында; муниципальные районы: Зейский, Селемджинский; Тындинский

муниципальный округ (за исключением поселка Муртыгит)

Архангельская область

городские округа: город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск;

муниципальные районы: Вельский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Приморский (за исключением островов Соловецкого архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский;

муниципальные округа: Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Плесецкий, Каргопольский

Иркутская область

городские округа: Усть-Илимск, Братск; муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский

Сахалинская область

городские округа: АлександровскСахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский, город Южно-Сахалинск

Томская область

городские округа: город Стрежевой, город Кедровый;

муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский

Тюменская область

Уватский муниципальный район

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск;

муниципальные районы: Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский

 

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