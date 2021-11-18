📌 Полный список районов Крайнего Севера: таблица

Теперь вместо многочисленных нормативных актов о северных территориях будет применяться единый перечень.
Он утвержден постановлением Правительства № 1946 от 16.11.2021.
Районы Крайнего Севера
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей
Республика Карелия
Костомукшский городской округ;
муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский
Республика Коми
городские округа: Воркута, Инта, Усинск;
муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора
Республика Саха (Якутия)
вся республика
Республика Тыва
муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский;
сельское поселение сумон Шынаанский Тере-Хольского района
Камчатский край
весь край
Красноярский край
городской округ Норильск;
муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский
Хабаровский край
муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский
Архангельская область
городской округ Северодвинск;
муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский
Иркутская область
Катангский муниципальный район
Магаданская область
вся область
Мурманская область
вся область
Сахалинская область
городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, СевероКурильский, Южно-Курильский
Ненецкий автономный округ
весь округ
Чукотский автономный округ
весь округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
весь округ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
муниципальные районы: Белоярский, Березовский
Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
Республика Алтай
муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский
Республика Бурятия
городской округ город Северобайкальск;
муниципальные районы: Баунтовский эвенкийский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский
Республика Карелия
Петрозаводский городской округ;
муниципальные районы: Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский
Республика Коми
городские округа: Сыктывкар, Ухта, Вуктыл;
муниципальные районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, УстьКуломский
Республика Тыва
города: Кызыл, Ак-Довурак;
муниципальные районы: БайТайгинский, Барун-Хемчикский, ДзунХемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, СутХольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, УлугХемский, Эрзинский, Тере-Хольский (за исключением Шынаанского сумона)
Забайкальский край
муниципальные районы: ТунгироОлѐкминский, Тунгокоченский; Каларский муниципальный округ
Красноярский край
городские округа: Енисейск, Лесосибирск;
муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский
Пермский край
муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский
Приморский край
Дальнегорский городской округ;
муниципальные районы: Кавалеровский, Ольгинский; Востокское городское
Хабаровский край
городской округ город Комсомольск-на-Амуре;
муниципальные районы: Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский, Ульчский;
городские поселения: город Амурск, Эльбанское;
сельские поселения: Вознесенское, Падалинское, Село Ачан, Село Джуен, Село Омми Амурского муниципального района
Амурская область
городские округа: Зея, Тында; муниципальные районы: Зейский, Селемджинский; Тындинский
муниципальный округ (за исключением поселка Муртыгит)
Архангельская область
городские округа: город Архангельск, город Коряжма, Котлас, Мирный, город Новодвинск;
муниципальные районы: Вельский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Приморский (за исключением островов Соловецкого архипелага, архипелага Земля Франца-Иосифа и острова Виктория), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский;
муниципальные округа: Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Плесецкий, Каргопольский
Иркутская область
городские округа: Усть-Илимск, Братск; муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский
Сахалинская область
городские округа: АлександровскСахалинский, Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский, Тымовский, Углегорский, Холмский, город Южно-Сахалинск
Томская область
городские округа: город Стрежевой, город Кедровый;
муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский
Тюменская область
Уватский муниципальный район
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск;
муниципальные районы: Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский