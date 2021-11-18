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Как избежать ошибок при автоматизации МСФО в 1С? Смотрите бесплатный вебинар

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Рубрика МСФО
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Бухгалтерская отчетность по международным стандартам обязательна для страховых компаний, АО с госучастием, и др. Чтобы у бухгалтера было меньше головной боли, ее можно автоматизировать.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Автоматизация отчетности по МСФО в 1С», он пройдет 25 ноября, начало в 11:00 по Москве.

Программа вебинара

  1. Концепция формирования МСФО-отчетности в «1С».
  2. Транзакционная и трансформационная модель.
  3. Отдельный план счетов.
  4. Трансляция данных.
  5. Типовые корректировки: внеоборотные активы, аренда, финансовые инструменты, отложенные налоги, резервы и другие.
  6. Нетиповые корректировки — какие инструменты можно применить.
  7. Закрытие периода — все аспекты.
  8. Консолидация.
  9. Отчёты.
  10. Управление процессом подготовки отчётности.

Спикер — Анна Блюмина, ведущий консультант-методолог департамента «1С» ГК «КОРУС Консалтинг», аффилированный член АССА. Эксперт в области автоматизации финансов, постановки управленческого и МСФО-учета, организации контроллинговых функций.

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