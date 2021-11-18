В Совете Федерации обсудят усиление роли общественных объединений в административном процессе

С 2022 года органы государственной власти могут начать рассматривать квалифицированные обращения общественных объединений, содержащие информацию о правонарушениях хозяйствующих субъектов в приоритетном порядке по сравнению с обращениями граждан.

Соответствующее предложение по совершенствованию административного законодательства внёс член Рабочей группы Совета Федерации по законодательному обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителей Александр Хаминский.

Целесообразность всестороннего рассмотрения указанного вопроса продиктована тем, что хотя актуальные законодательные нормы и дифференцируют обращения общественных объединений от обращений граждан при сообщении о выявленных правонарушениях, практика применения данного механизма пока ещё далека от совершенства.

Хаминский сослался на опыт реализации поддержанного Грантом Мэра Москвы проекта «Общепит Москвы под контролем институтов гражданского общества», направленного на профилактику широкого спектра правонарушений, несущих риски жизни и здоровью граждан и способствующих извлечению рестораторами необоснованной прибыли за счёт игнорирования безопасности посетителей и государственных интересов.

«Ежемесячно мы направляем в органы государственной власти десятки обращений, помимо информации о выявленных правонарушениях содержащих подтверждающие эти факты скриншоты, фото- и видео-материалы. Однако рядом должностных лиц ответы на такие обращения направляются на имя руководителя общественной организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. Таким образом, обращение самого общественного объединения фактически остаётся проигнорованным», – отметил правозащитник.

В настоящее время ст. 28.1 КоАП содержит ряд поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях, в т.ч. заявления общественных объединений (п. 2 ч. 1) и граждан (п. 3 ч. 1). То, что данные поводы разнесены по различным пунктам, указывает на целесообразность разной юридической оценки таких действий, поскольку общественные объединения действуют в рамках закона и своей уставной деятельности, а следовательно, должностным лицом, к которому поступило такое обращение, должна проводиться специфическая оценка изложенных в обращении обстоятельств.

Необходимо учитывать, что общественные объединения изначально создаются с целью искоренения того или иного негативного явления, и среди общественников часто встречаются граждане с высоким уровнем квалификации в определённой сфере, а подобные обращения, как правило, направлены на защиту интересов широкого круга лиц, в т.ч. неопределённого. По мнению Хаминского рассмотрение обращений общественных объединений в порядке 59-ФЗ и направление ответа на имя руководителя организации, как физического лица, является необоснованным и недопустимым нарушением права граждан на коллективные обращения, дискредитируя саму функцию общественных объединений, как проявление гарантированных ст. ст. 30, 33 Конституции России прав.

«Это многолетняя системная проблема, наиболее ярко проявившаяся при реализации нашего грантового проекта совместно с Комитетом общественных связей и молодёжной политики города Москвы в рамках расширения практики взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества. На протяжении 2020 года мы осуществляем мероприятия, направленные на реальное снижение числа правонарушений: нелегального оборота алкоголя, нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и вытекающих из них правонарушений экономической и коррупционной направленности. И в первую очередь проект ориентирован именно на проведение мероприятий в формах правового просвещения и правового информирования рестораторов и общественников, работающих в сфере защиты прав потребителей, а также мониторинга деятельности предприятий общественного питания, выявления и документирования правонарушений в указанной сфере для передачи сведений в соответствующие органы государственной власти. Но рассмотрение наших обращений в порядке 59-ФЗ фактически сводит огромную часть нашей работы на нет», – подчеркнул эксперт.

Инициативы Александра Хаминского, направленные на усиление роли общественных объединений в административном процессе, будут рассмотрены в рамках весенней сессии Совета Федерации.