Теперь можно попросить налоговиков снять блокировку счета онлайн

В личном кабинете на сайте ФНС появилась функция — «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам». С помощью нее можно заявить о разблокировке счета.

Об этом напомнила ФНС Московской области.

Для того чтобы подать заявление, надо перейти в раздел «Мои налоги».

Далее — в блоке «Общая задолженность» нажимаем на троеточие в верхнем правом углу. И выбираем пункт — «Решения о приостановлении операций по счетам».

При переходе в это раздел вы увидите таблицу, в которой указаны все действующие решения о приостановлении операций по счету. Выделяете нужное и нажимаете «Направить заявление об отмене приостановления операций по счетам».

К заявлению можно приложить документы об оплате или о сдаче налоговой декларации.

То есть те документы, которые подтвердят факт выполнения требования налоговиков и будут являться доказательством отмены решения о приостановлении операций по счету.