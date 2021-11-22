Методичка по QR-кодам разрешает охранникам ТЦ проверять паспорта?

В Санкт-Петербурге власти выпустили методичку по QR-кодам. С 1 декабря их спросят в розничных магазинах, кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов, магазинов без торгового зала, и с товарами первой необходимости в ассортименте.

Скачать ее можно во вложении. Поделились на форуме «Клерка».

Где потребуют QR-код?

с 30 октября: музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, домов отдыха;

с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек;

с 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений, церемоний бракосочетания;

с 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала.

Какие QR-коды и документы можно предъявить?

QR-код о перенесенном заболевании (срок действия — полгода)

QR-код о вакцинации (срок действия — год)

Медотвод (выданный врачебной комиссией мед. организации) с отрицательным ПЦР (до 3 дней)

Для иностранцев — справка, подтверждающая вакцинацию сертифицированной в РФ вакциной

Для того, чтобы посетить дом отдыха — можно отрицательный ПЦР (до 3 дней).

Лица, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг — выдают QR-код на бумаге в пункте вакцинации, либо бумажную справку о медотводе.

Порядок проверки QR-кода

Чтобы проверить подлинность QR-кода, в методичке советуют открыть камеру смартфона и навести ее на QR-код. Там должна выскочить ссылка на портал Госуслуг.

Редакция «Клерка» проверила работу камер смартфонов на первом попавшемся QR-коде (чек из магазина).

У айфонов, даже старых, сразу считывает и выдает ссылку:

У андроида (Redmi Note 8 Pro) с этим вышло потруднее — камера в режиме фото не всегда понимает, что это QR-код. Но если включить Google Lens, дело пойдет быстрее:

Как вариант, для обеих платформ есть множество приложений для считывания QR-кодов.

Ну а дальше в методичке пишут:

«После перехода по ссылке на мобильном устройстве сотрудников организации отображается QR-код посетителя. Достоверность должна быть обеспечена в том числе идентифицирующими документами (паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина, удостоверение личности военнослужащего, временное удостоверение личности гражданина РФ (форма No 2П), студенческий билет, пенсионное удостоверение, военный билет, служебное удостоверение, водительское удостоверение)».

Возможно, отображается ФИО посетителя, а не QR-код? Зачем его еще раз показывать, уже на экране проверяющего? И второй вопрос: а разве эти проверяющие имеют право требовать удостоверение личности у посетителя? Одно дело, предприятие с пропускным режимом, где внутренними правилами прописан порядок получения пропуска с предъявлением паспорта. Но совсем другое, когда это просто вход в ТЦ — откуда там пропускной режим взялся?

А дальше еще непонятнее:

Нарушителей чего? Вроде сначала речь шла о доступе на территорию, например, музея, или бассейна. А тут уже миллионный штраф и приостановление деятельности, наказание явно для организации.