Налоговики собрали НДФЛ больше — значит и доходы людей выросли, считает Егоров

По НДФЛ годовой прирост поступлений в бюджет — 17 %, в малом бизнесе — 20 %.

Об этом глава ФНС Даниил Егоров рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

Это косвенный показатель роста реальных доходов, отметил Егоров.

Всего за 10 месяцев этого года в бюджет поступило 23 триллиона рублей налогов и взносов, что на 37 % больше по сравнению с прошлым годом.

«Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 %, и мы всё равно наблюдаем существенный рост», — сказал Егоров.

По словам главы ФНС, в целом показатели очень неплохие.