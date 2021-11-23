Бухгалтерам очень нужен управленческий учет. А мы расскажем о нем на бесплатном вебинаре

Штатным бухгалтерам приходится конкурировать с онлайн-сервисами и аутсорсом, и они эту гонку постепенно проигрывают. Чтобы повысить свою ценность — нужно показать, как компания может сэкономить. А в этом поможет управленческий учет.
Центр обучения «Клерка» приглашает на беслатный вебинар «Управленческий учет: как бухгалтеру повысить ценность перед директором». Он пройдет завтра, 24 ноября, начало в 15:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- Почему финансовая отчетность важна для управления бизнесом?
- 3 кита (финансовых отчета), по которым должны приниматься решения в компании.
- Понятное представление о сложном P&L, Balance sheets, Cash flow
- Большая картина цифрами в финансовом анализе: Почему, Что, Когда и Сколько.
Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант.
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