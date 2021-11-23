Меняется справка 182н для оплаты больничных

Внесут изменения в форму справки, утвержденной приказом Минтруда № 182н. Ее выдают сотрудникам при увольнении, чтобы на новой работе бухгалтер мог правильно начислить оплату по больничному листу.

В справке отражается зарплата за 2 года, предшествующих году увольнения.

Поправки опубликованы сегодня на федеральном портале.

Из справки исключается строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера.

Это сократит сроки выдачи справок работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии, говорится в пояснительной записке.