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Комиссию за перевод самому себе более 100 тыс. рублей через СБП хотят отменить

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Рубрика Система быстрых платежей
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ЦБ может отменить комиссию за сверхлимитные переводы через СБП между своими счетами в разных банках.

За переводы до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей комиссия не берется. А вот свыше этой суммы — не более 0,5% от перевода и не больше 1,5 тыс. рублей.

Об этом сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова:

«Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне».

Цитата по «Интерфаксу».

А вы бы хотели, чтобы комиссию за переводы самому себе через СБП отменили?

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