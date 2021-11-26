💰 Девушка выиграла в лотерею 60 млн. Налоговики к ней пока не приходили

Жительница Краснодарского края неожиданно для себя стала миллионером. О выигрыше в лотерею она не знала несколько месяцев.Теперь ей придется уплатить НДФЛ с этой суммы.

Ей в магазине предложили на сдачу купить лотерейный билет. Оказалось, выиграла 58,8 млн рублей. При покупке билета она просто указала свой номер телефона, но личный кабинет так и не зарегистрировала. Через несколько месяцев все же решила пройти регистрацию в ЛК и увидела сумму выигрыша:

«Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная», — рассказала девушка.

НДФЛ с выигрыша в лотерее — 13%. С суммы выигрыша вычитаем 4000 рублей (с этой суммы налог не берут), остальное умножаем на 13%. Если же выигрыш был от рекламной акции, налог будет 35%, но его должен уплатить налоговый агент (организатор акции). А выигрыш в этом случае выплачивают уже за вычетом налога.

По материалам «РИА Новости».