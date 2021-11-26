👨‍👩‍👧 Семьи с детьми должны получать увеличенный вычет при покупке жилья, считают в Госдуме

Вычет по НДФЛ при покупке жилья предлагают увеличить для семей с детьми. На каждого ребенка надо давать на 1 млн рублей вычета больше.

Такое предложение озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Сейчас социальный налоговый вычет на покупку жилья равен 2 млн рублей на стоимость квартиры и 3 млн рублей — на проценты по ипотеке.

Материал по RT