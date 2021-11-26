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👨‍👩‍👧 Семьи с детьми должны получать увеличенный вычет при покупке жилья, считают в Госдуме

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Рубрика Социальный вычет
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Вычет по НДФЛ при покупке жилья предлагают увеличить для семей с детьми. На каждого ребенка надо давать на 1 млн рублей вычета больше.

Такое предложение озвучил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Сейчас социальный налоговый вычет на покупку жилья равен 2 млн рублей на стоимость квартиры и 3 млн рублей — на проценты по ипотеке.

Материал по RT

По предложению депутата, если жилье купить семья с двумя детьми в ипотеку, но она сможет получить вычет на покупку жилья в размере 4 млн рублей и вычет на проценты по ипотеке — 3 млн рублей.

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