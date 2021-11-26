Бизнес ждет роста прибыли в 2022 году из-за выхода на региональные рынки

90% компаний ждут увеличение дохода в ближайшие 12 месяцев. Каждый второй из них — больше чем на 10%.

Такие результаты показало исследование HSBC «Навигатор».

Почти все компании планируют увеличить свои доходы в следующем году: 56% — увеличение на 10%;

— увеличение на 10%; 31% — увеличение на 30% и более.

Основная проблема в развитии бизнеса — срывы поставок от контрагентов. Так ответили 70% опрошенных. Причем из-за срыва компании могут потерять около 22%.

А 8% компаний, участвующих в опросе, уверены в том, что прибыль не только не вырастет, но даже и уменьшится.

Материал по «ТАСС».

А нам интересно узнать ваше мнение. Потыкайте в опросе.