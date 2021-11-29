Бедность будут определять по-новому

Вводится новый показатель – граница бедности, который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности населения.
Опубликовано постановление Правительства от 26.11.2021 № 2049 о правилах определения границ бедности в целом по стране и в регионах.
С 2021 года при расчете ПМ учитывается не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная зарплата.
ПМ теперь меняется один раз в год, а не ежеквартально, как было раньше.
Из-за этого трудно сравнивать уровень бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками, заявляет Минтруд.
Поэтому принято решение о введении нового показателя – граница бедности.
Начальное значение границы бедности – ПМ за 4 квартал 2020 года. Он будет увеличиваться по уровню инфляции.
Граница бедности будет рассчитываться на федеральном уровне ежеквартально, а в региональном разрезе – ежегодно.
Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для них по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.
То есть, нуждаемость в соцподдержке будет определяться исходя из того, превышают ли доходы человека величину ПМ или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума.
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