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Бедность будут определять по-новому

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вводится новый показатель – граница бедности, который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности населения.

Опубликовано постановление Правительства от 26.11.2021 № 2049 о правилах определения границ бедности в целом по стране и в регионах.

Сейчас при определении уровня бедности используется другой показатель – прожиточный минимум (ПМ).

С 2021 года при расчете ПМ учитывается не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная зарплата.

ПМ теперь меняется один раз в год, а не ежеквартально, как было раньше.

Из-за этого трудно сравнивать уровень бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками, заявляет Минтруд.

Поэтому принято решение о введении нового показателя – граница бедности.

Начальное значение границы бедности – ПМ за 4 квартал 2020 года. Он будет увеличиваться по уровню инфляции.

Граница бедности будет рассчитываться на федеральном уровне ежеквартально, а в региональном разрезе – ежегодно.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для них по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

То есть, нуждаемость в соцподдержке будет определяться исходя из того, превышают ли доходы человека величину ПМ или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума.

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