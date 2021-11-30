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ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

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Рубрика Новости ФНС
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Даже если вы считаете, что ИНН — это зло, вам его все равно присвоят. Это законно и не нарушает прав человека.

Очередные разъяснения на этот счет дал недавно Минфин в письмах № 03-02-11/88688 и № 03-01-11/88690 от 02.11.2021.

По нормам НК каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Учет физлиц с применением ИНН осуществляется в рамках Конституции. И это не нарушает прав человека.

ИНН физлиц состоит из 12 цифр:

  • код налогового органа (4 знака);
  • порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 знаков);
  • контрольное число (2 знака).

ИНН фактически является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков.

ИНН — это не персональные данные. Он не отождествляется с именем человека.

Он применяется только для учета налогоплательщиков внутри системы ФНС и нужен для ускорения обработки огромного потока информации.

Если человек считает, что его права нарушены из-за присвоения ему ИНН, он может обратиться в суд, заявляет Минфин.

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