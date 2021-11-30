ФНС ведет учет физлиц по ИНН. Права человека из-за этого не нарушаются

Даже если вы считаете, что ИНН — это зло, вам его все равно присвоят. Это законно и не нарушает прав человека.
Очередные разъяснения на этот счет дал недавно Минфин в письмах № 03-02-11/88688 и № 03-01-11/88690 от 02.11.2021.
По нормам НК каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории РФ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Учет физлиц с применением ИНН осуществляется в рамках Конституции. И это не нарушает прав человека.
ИНН физлиц состоит из 12 цифр:
- код налогового органа (4 знака);
- порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 знаков);
- контрольное число (2 знака).
ИНН фактически является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков.
ИНН — это не персональные данные. Он не отождествляется с именем человека.
Он применяется только для учета налогоплательщиков внутри системы ФНС и нужен для ускорения обработки огромного потока информации.
Если человек считает, что его права нарушены из-за присвоения ему ИНН, он может обратиться в суд, заявляет Минфин.
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