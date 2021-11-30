Путин предложил давать вычет по НДФЛ за покупку ценных бумаг

Вложения граждан в ценные бумаги хотят застраховать по аналогии с банковскими вкладами. А еще планируют ввести налоговый вычет по НДФЛ для тех, кто вкладывается в ценные бумаги долгосрочно.
Об этом заявил президент, выступая сегодня на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Он сказал, что люди сейчас активно вкладываются в российский фондовый рынок. За 9 месяцев текущего года объем их вложений вырос более чем на 25 %.
«Этот ресурс должен не только стать серьезным источником финансирования инвестиционных проектов, но и надежно работать на самих граждан, приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать средства в российскую экономику», — сказал Путин.
Президент поручил правительству подготовить предложения, в том числе, по вычету при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги.
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