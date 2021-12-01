С 1 декабря трафик за Госуслуги бесплатный

Социально значимые интернет-сайты теперь будут доступны даже при отключенном за неоплату интернете. В том числе и Госуслуги.

Перечень таких сайтов пока не утвержден. Но известно, что операторы связи не могут отключить следующие отечественные информационные ресурсы: официальные сайты госорганов и органов местного самоуправления;

официальные сайты государственных внебюджетных фондов;

порталы госуслуг.

Другие сайты должны быть утверждены и опубликованы, скорее всего, в ближайшие дни.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 319-ФЗ.

С 1 апреля 2020 года по 30 ноября 2021 года операторы связи уже предоставляли бесплатный доступ к интернету. Но в порядке эксперимента. Перечень сайтов, которые действовали в тот период модно посмотреть тут.