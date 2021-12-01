🍗👕 Хотят возродить потребительскую корзину. Там будет еда, лекарства и много нужных вещей

Потребительскую корзину оценили в 31 087 рублей в месяц. В ее состав включили все необходимое для людей.

Законопроект внесен в Госдуму.

Авторы инициативы — депутаты от «Справедливой России».

Сейчас прожиточный минимум считают, как 44.2 % медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. То есть ПМ будет повышаться только в случае роста доходов населения.

Такой подход представляется порочным и несправедливым, говорится в пояснительной записке.

«По сути, под уровень медианного дохода предлагается подстраивать потребности граждан, тогда как прожиточный минимум в современном обществе должен отражать реальные и объективные потребности людей не просто для выживания, а для всестороннего развития личности», — прокомментировал лидер «СР» Сергей Миронов.

Проект предлагает вернуться к старому способу расчета ПМ — по потребительской корзине.

При этом корзину существенно расширили, подробно описав там все расходы.

В частности, в среднем на человека в год положены продукты: овощи — 137 кг;

фрукты — 98,5 кг;

мясо — 70,8 кг;

рыба — 26,4 кг;

сладости — 20,9 кг;

молочные продукты — 327,3 кг;

и т.д.

В проекте описано, сколько какой одежды требуется человеку.

Например, мужчине надо 9 пар носков в год, а женщине — 7 пар. Мобильника работающим хватит на 4 года, детям — на 3 года, а пенсионерам — на 6 лет.

Это не первый подобный проект «СР» о потребительской корзине. Подобное уже было два года назад. Но тот проект отклонили.