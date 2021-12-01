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Крупный бизнес поделился страхами за свое финансирование

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Рубрика Экономика России
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Крупный бизнес в стране наиболее зависит от колебаний курса рубля. Особенно страдают компании с численностью более 200 сотрудников.

Таковы результаты опроса, который провел «Райффайзенбанк» и агентство B2B International. Участвовали более 200 компаний, у которых объем годовой выручки от 538 млн руб.

Какие факторы влияют на финансирования компаний:

  • 46% опрошенных зависят от колебаний курса рубля, и будут зависеть ближайшие три года;
  • 40% считают важным показателем привлечение новых инвестиций;
  • 30% нужны доступные банковские продукты;
  • 30% считают важным изменение процентных ставок (вслед за ключевой ставкой ЦБ);
  • 29% отметили непредсказуемый спрос из-за ковида.

Особенно чувствительны к колебаниям курса рубля компании с численностью более 200 сотрудников.

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