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Бухгалтеры больше не могут отсылать много сканов документов по ТКС

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Рубрика Электронная отчетность
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С 1 декабря налоговики уменьшили объем документов, которые можно за раз отправить в инспекцию до 5 Мб. А раньше было — 72 Мб.

Если компания отсылает по ТКС много сканов документов, то могут возникнуть проблемы. Так как в зависимости от формата скана, документ может «весить» 200-300 Кб.

А значит приложить много документов к одному письму или ответу уже не получится.

Приказ ФНС от 22.11.2021 № ЕД-7-26/1011@.

А вы часто отправляете в ФНС документы по ТКС? Хватит вам нового лимита?

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