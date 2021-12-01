Бухгалтеры больше не могут отсылать много сканов документов по ТКС

С 1 декабря налоговики уменьшили объем документов, которые можно за раз отправить в инспекцию до 5 Мб. А раньше было — 72 Мб.
Если компания отсылает по ТКС много сканов документов, то могут возникнуть проблемы. Так как в зависимости от формата скана, документ может «весить» 200-300 Кб.
А значит приложить много документов к одному письму или ответу уже не получится.
Приказ ФНС от 22.11.2021 № ЕД-7-26/1011@.
А вы часто отправляете в ФНС документы по ТКС? Хватит вам нового лимита?
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