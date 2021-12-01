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Налоговики вывесили списки должников

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Рубрика Новости ФНС
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На сайте ФНС опубликовали информацию о недоимках по налогам и страховым взносам за 2020 год.

Сведения можно посмотреть в разделе открытых данных:

Эти сведения также размещены в сервисе «Прозрачный бизнес» в карточке компании.

Также некоторые данные в «Прозрачном бизнесе» можно посмотреть в виде графиков, сравнив данные за последние 3 года.

Графики есть в разделах:

  • Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
  • Налоговые правонарушения;
  • Среднесписочная численность работников организации;
  • Уплаченные налоги и сборы;
  • Суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности.

Например, вот график по ССЧ:

1

Вот график по данным баланса:

2

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