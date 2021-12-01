Налоговики вывесили списки должников

На сайте ФНС опубликовали информацию о недоимках по налогам и страховым взносам за 2020 год.
Сведения можно посмотреть в разделе открытых данных:
Эти сведения также размещены в сервисе «Прозрачный бизнес» в карточке компании.
Также некоторые данные в «Прозрачном бизнесе» можно посмотреть в виде графиков, сравнив данные за последние 3 года.
Графики есть в разделах:
- Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
- Налоговые правонарушения;
- Среднесписочная численность работников организации;
- Уплаченные налоги и сборы;
- Суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности.
Например, вот график по ССЧ:
Вот график по данным баланса:
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