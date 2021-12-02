Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В 2022 году минимальная зарплата в Санкт-Петербурге повысится до 21 500 рублей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

МРОТ на 2022 года — 13 890 руб. Но в регионах может устанавливаться своя минималка. В Санкт-Петербурге она на 36,9 % превысит МРОТ и составит 21 500 рублей.

Губернатор региона, представители бизнеса и профсоюзов подписали трехстороннее соглашение о минимальной зарплате (МЗП) на 2022 год.

«Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

В 2021 году МЗП в северной столице составляет 19 650 рублей.

Таким образом работодателям Санкт-Петербурга надо пересмотреть штатное расписание на 2022 год и повысить сотрудникам зарплату, если она у них сейчас ниже 21,5 тысячи.

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

  • Управленческий учет

  • Страховые взносы

  • Исправление ошибок в учете

  • Защита при налоговых проверках

  • ФСБУ 5/2019

  • Договоры для бухгалтера

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Подробнее

 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить