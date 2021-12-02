В 2022 году минимальная зарплата в Санкт-Петербурге повысится до 21 500 рублей

МРОТ на 2022 года — 13 890 руб. Но в регионах может устанавливаться своя минималка. В Санкт-Петербурге она на 36,9 % превысит МРОТ и составит 21 500 рублей.

Губернатор региона, представители бизнеса и профсоюзов подписали трехстороннее соглашение о минимальной зарплате (МЗП) на 2022 год.

«Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13 571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%», — прокомментировал губернатор Александр Беглов.

В 2021 году МЗП в северной столице составляет 19 650 рублей.

Таким образом работодателям Санкт-Петербурга надо пересмотреть штатное расписание на 2022 год и повысить сотрудникам зарплату, если она у них сейчас ниже 21,5 тысячи.