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Спроси у Бориса Мальцева. Основатель «Клерка» решился на откровения

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
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Хотите помучать «Клерк» каверзными вопросами про то, как у нас все устроено? Отдуваться будет Борис Мальцев, который 20 лет создал наш портал. На pressfeed.ru ему устроит допрос шеф-редактор Константин Корепанов.

Задавайте вопросы в письменном виде:

  • прямо в комментариях к этой публикации;
  • на почту редакции blog@pressfeed.ru.

Вопросы принимают до четверга, 9 декабря.

Сейчас «Клерк» — это не только новости и статьи, но и курсы повышения квалификации, и консультации экспертов, и подписка «Клерк.Премиум».

В общем, спрашивайте, как мы все это создаем и каково это — быть самым старым отраслевым онлайн-СМИ России и не сойти с ума:-)

 

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

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