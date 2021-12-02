Спроси у Бориса Мальцева. Основатель «Клерка» решился на откровения

Хотите помучать «Клерк» каверзными вопросами про то, как у нас все устроено? Отдуваться будет Борис Мальцев, который 20 лет создал наш портал. На pressfeed.ru ему устроит допрос шеф-редактор Константин Корепанов.
Задавайте вопросы в письменном виде:
- прямо в комментариях к этой публикации;
- на почту редакции blog@pressfeed.ru.
Вопросы принимают до четверга, 9 декабря.
Сейчас «Клерк» — это не только новости и статьи, но и курсы повышения квалификации, и консультации экспертов, и подписка «Клерк.Премиум».
В общем, спрашивайте, как мы все это создаем и каково это — быть самым старым отраслевым онлайн-СМИ России и не сойти с ума:-)
ВАЖНО!
«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:
Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».