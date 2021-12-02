С сегодняшнего дня пошли пени за имущественные налоги физлиц

1 декабря 2021 года был крайний срок уплаты налогов физлиц за 2020 год.
Заплатить на основании налогового уведомления надо было:
- налог на имущество физлиц;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- НДФЛ.
Если вы не успели уплатить налоги вовремя, будут пени.
Посчитать их можно в нашем калькуляторе.
Для расчета пеней в этом сервисе вам нужно указать сумму задолженности и две даты: установленный срок уплаты (01.12.2021) и дату погашения недоимки.
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