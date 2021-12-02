Название штамма коронавируса «омикрон» потребовал запретить российский бизнесмен

Основатель и руководитель офтальмологических клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма коронавируса. По его мнению, это наносит вред репутации его бизнеса.

Бизнесмен Александр Падар заявил, что потратил большие деньги на раскрутку этого бренда. Раньше поисковики по слову «омикрон» выдавали информацию о сети его клиник, теперь же в выдаче преобладает информация, которая несет страх, тревогу и отрицательные впечатления от названия, что неизбежно скажется на репутации его клиник.

Люди, по его мнению, не захотят идти лечиться в клинику, название которой совпадает с названием штамма инфекции.

В исковом заявлении бизнесмен требует запретить ВОЗ использовать слово «омикрон» для обозначения штамма коронавируса или любой другой инфекции, обязать ВОЗ удалить этот термин в любых их документах, связанных с новым штаммом COVID-19, а также взыскать с ответчика расходы по уплате госпошлины в размере 6000 рублей.

На сайте арбитражных судов дело пока не появилось.

По материалам ngs.ru.