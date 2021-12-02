До обязательного использования ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 остался месяц. Поможем разобраться на бесплатном вебинаре

С 2022 года придется обязательно применять новые стандарты бухучета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Разобраться в них нужно всем.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новые стандарты учета ОС и капвложений: ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020». ОН пройдет завтра, 3 декабря, начало в 11:00 по Москве.
Разберемся в сложностях перехода на ФСБУ 6 «Основные средства»:
- Как перейти на новый стандарт по упрощенному способу.
- Как определить ликвидационную стоимость объектов основных средств.
- Как определить срок полезного использования.
- Что делать с полностью амортизированными ОС при переходе на ФСБУ 6.
- Каковы различия между бухгалтерским и налоговым учетом.
- Как провести первоначальную оценку и последующую проверку объектов основных средств на обесценение.
- Как списывать расходы на ремонт по новым правилам Как корректно раскрывать информацию в отчетности.
Разберемся в сложностях перехода на ФСБУ 26 «Капитальные вложения»:
- Включаются ли затраты на ликвидацию (или перемещение) объектов основных средств, в затраты, увеличивающие стоимость этих капитальных вложений в бухгалтерском учете и налоговом учете
- Как и в какой момент признаются в учете капитальные вложения.
- Каковы принципы оценивания сумм затрат вложений в основные средства.
- Когда учет капвложения прекращается или переходит в иные формы активов.
- Как провести проверку на обесценение.
- Как корректно раскрыть информацию в отчетности.
Спикер — Анна Крысина, заместитель руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
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