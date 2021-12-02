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В 2022 году доля оплат по безналу может превысить 80%. А в ближайшие пять лет — 95%

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Рубрика Платежные системы
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С каждым годом все больше компаний подключают онлайн-оплату для клиентов. Также они стали чаще стали подключать сервисы для онлайн-чаевых, поскольку есть такие запросы от клиентов.

Об этом рассказал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По его словам, популярность безналичных платежей сильно выросла под влиянием пандемии ковида. Например, сегмент МСП в онлайне вырос на 25%. Продажи ушли в онлайн, люди оценили, как это удобно, а бизнес под них подстраивается — доставку делает быстрее, оплату — удобнее.

Для развития безналичных платежей стараются все. Банки вводят кешбэки, программы лояльности, бизнес — вкладывается в удобную онлайн-оплату. Также этому способствует введение оплат по QR-коду через СБП и проект по цифровому рублю.

«Если в 2019 году ЦБ говорил о том, что доля безналичных платежей в экономике составила 66% по итогам года, то в 2020 году она составила 70%, а по результатам третьего квартала 2021 доля безналичных платежей достигла 75%. По нашим прогнозам, в 2022 году доля безналичных платежей может превысить 80%, а на горизонте пяти лет достигнуть 95%» — сказал Дмитрий Спиридонов.

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