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Для ипотечников предлагают увеличить страховку по вкладам до 10 млн руб.

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Рубрика Вклады
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Это позволит защитить их финансовую подушку, если у банка отзовут лицензию. Сейчас эта сумма составляет 1,4 млн руб.

С таким предложением выступил депутат ГД Василий Власов.

Сейчас сумма в 10 млн действует для счетов, на которых хранятся средства фонда капитального ремонта, полученные от продажи жилья, в процессе наследования и пр. Для вкладов ипотечников действует сумма в 1,4 млн — такую сумму возместят, если у банка отзовут лицензию.

По мнению депутата, людям, которые платят ипотеку и используют вклад как накопления на случай потери работы или болезни, нужны страховка выше, чем неполные полтора миллиона

По материалам RT.

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