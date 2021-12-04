Работающие пенсионеры хотят себе освобождение от НДФЛ и страховых взносов

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию. Чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю, можно было бы освободить зарплату этих людей от НДФЛ и взносов.

Такое предложение опубликовано на сайте РОИ.

Автор инициативы отмечает, что уплата страховых взносов для пенсионеров практически бессмысленна. Свое право на пенсию до конца жизни они уже заработали.

Инициативный гражданин призывает внести поправки в НК, чтобы работающих пенсионеров освободили от НДФЛ.

Кроме того, зарплату таких работников надо освободить от взносов, но так, чтобы работодатель эту сэкономленные на взносах сумму выплачивал работникам-пенсионерам.