Временно пребывающий иностранец не может стать ИП

В Минфин поступило предложение дать возможность зарегистрироваться в качестве ИП иностранцам по месту их временного пребывания.

Но Минфин идею не поддержал.

Срок временного пребывания слишком короткий. Иностранцу просто не хватит времени, чтобы развернуть непрерывную деятельность. Кроме того, ИП должны уплачивать фиксированные взносы. И если иностранец перестанет вести деятельность в РФ, не снявшись с регистрации, начисление взносов не прекратится.

Иностранцы могут быть ИП, но для этого у них должен быть вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП).

Если временно пребывающий иностранец — гражданин страны из ЕАЭС, то он может стать самозанятым.

Для регистрации в качестве плательщика НПД надо направить заявление через личный кабинет на сайте ФНС.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-12-09/92807 от 17.11.2021