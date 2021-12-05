Для физлиц и организаций будет единая форма справки о расчетах по налогам

С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк.

Сейчас действую два отдельных бланка:

КНД 1160080 — для организаций и ИП;

КНД 1160081 — для физлиц.

Вместо них будет один бланк КНД 1160082.

Он утвержден приказом ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728@.

В справке будет новая графа, где указывается код налогового органа, сформировавшего справку.

А вот поле для заполнения адреса организаций и ИП, наоборот, убрали.