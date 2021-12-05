Для физлиц и организаций будет единая форма справки о расчетах по налогам

С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк.
Сейчас действую два отдельных бланка:
- КНД 1160080 — для организаций и ИП;
- КНД 1160081 — для физлиц.
Вместо них будет один бланк КНД 1160082.
Он утвержден приказом ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728@.
В справке будет новая графа, где указывается код налогового органа, сформировавшего справку.
А вот поле для заполнения адреса организаций и ИП, наоборот, убрали.
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