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Для физлиц и организаций будет единая форма справки о расчетах по налогам

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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С 1 октября 2022 года поменяется форма справки о состоянии расчетов по налогам и сборам. Будет единый бланк.

Сейчас действую два отдельных бланка:

  • КНД 1160080 — для организаций и ИП;
  • КНД 1160081 — для физлиц.

Вместо них будет один бланк КНД 1160082.

Он утвержден приказом ФНС от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728@.

В справке будет новая графа, где указывается код налогового органа, сформировавшего справку.

А вот поле для заполнения адреса организаций и ИП, наоборот, убрали.

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