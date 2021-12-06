Принять к вычету НДС по кассовому чеку нельзя

Главный документ, по которому можно принять НДС на вычет — это счет-фактура.

Не надейтесь получить вычет по кассовому чеку, который выдали в розничном магазине.

Да, продавец этот НДС заплатил, но у покупателя права на вычет нет. Если нет счета-фактуры, нет и вычета.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/92493 от 16.11.2021.

Принять к вычету НДС при покупке для нужд компании товаров в розничных магазинах на основании кассовых чеков нельзя.

Такое не предусмотрено Налоговым кодексом.