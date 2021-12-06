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Механизм по возврату денег, которые украли телефонные мошенники, предлагают упростить

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Точная сумма, которую вернут, пока не раскрывается, но она будет меньше той, которую украли. Однако банки с низкой защитой от хищения обяжут возвращать украденое в полном размере.

Сейчас по закону банки обязаны возвращать деньги, если клиент не виноват в их краже. Пока непонятно, будут ли банки возвращать деньги, которые клиент, по сути, добровольно отдал.

Также ЦБ предлагает дать банкам право списывать деньги не сразу, а через два дня, если в операции есть признаки мошенничества. Даже если клиент на нее согласие дал.

Механизм возврата украденных денег предлагают упростить — нужно не позднее следующего дня после уведомления о мошеннической операции сообщить об этом в банк. Точную сумму, которую банк должен будет вернуть, в ЦБ пока не раскрывают. Но сообщают, что она будет посчитана исходя из целевого возврата в среднем в 80-90% случаев, когда деньги похищали методами социальной инженерии.

Однако если у банка низкая защита от хищений («антифрод»), то ему придется вернуть всю сумму, которую украли.

В третьем квартале кибермошенники украли у клиентов банков больше 3,2 млрд руб.— на 18,5% больше, чем год назад. Вернули клиентам 7,7% (меньше 250 млн) — на 5,4 процентного пункта меньше, чем в 2020-м.

По материалам «РБК».

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