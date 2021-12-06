Комиссии за пользование СБП малому бизнесу будут компенсировать до 1 июля 2022 года

Путин поручил продлить малому бизнесу компенсацию за платежи по системе быстрых платежей на полгода.
Об этом сказано в поручениях президента по итогам форума «Россия зовет!».
Суть поручения — продлить до 1 июля 2022 года возмещение субъектам МСП за счет бюджета комиссий, которые они платят за проведение оплат по Системе быстрых платежей.
Доложить о результатах правительство и ЦБ должны до 15 декабря.
Процедура возврата комиссий беззаявительная. Ранее компенсацию комиссий предполагали оставить до 31 декабря этого года.
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